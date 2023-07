Der spanische Dichter Gerardo Diego. Nicaragua und El Salvador. Die NASA warnt: "El Niño" ist da und wird große Auswirkungen haben

In dieser Ausgabe reisen wir nach El Salvador und Nicaragua. Wir erinnern uns an die Poesie des spanischen Dichters Gerardo Diego, der am 8. Juli 1987 starb. El Niño" ist da. Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn Experten, einschließlich der UNO, sind sich einig, dass das als "El Niño" bekannte Phänomen, das sich auf die Erwärmung der pazifischen Gewässer bezieht und erhebliche Auswirkungen auf das globale Klima haben kann, unmittelbar bevorsteht und sehr intensiv sein wird. Das Wort des Tages: Erwärmung.