Der spanische Denker Antonio Escohotado. Der argentinische Dichter Rafael Obligado. Costa Rica und Mexiko.

Wir werden nach Costa Rica reisen, um die Radioproduktion in diesem mittelamerikanischen Land zu besuchen. Zudem reisen wir nach Mexiko, um sich über die Rechte der Frauen zu informieren. Wer ist Antonio Escohotado? Wir werden einige Ideen über diesen berühmten spanischen Denker kennenlernen, der für viele der weiseste Mann im Land von Cervantes ist. Weiterhin werden wir uns an den argentinischen Dichter Rafael Obligado erinnern, der am 27. Januar 1851 geboren wurde. Warum ist die übermäßige Verwendung von Plastik schädlich für unseren Planeten? Das Wort des Tages ist: Kuh