Der Schriftsteller Max Aub und Brüllaffen fallen tot von den Bäumen wegen der Hitze in Mexiko

In dieser Ausgabe werden wir nach Argentinien und Spanien reisen und sprechen auch mit jungen Lateinamerikanern, die in Deutschland leben. Wir erinnern an den spanisch-mexikanischen Schriftsteller Max Aub, der am 2. Juni 1903 geboren wurde. Brüllaffen fallen tot von den Bäumen wegen der Hitze in Mexiko. Wir berichten. Wort des Tages: Regen