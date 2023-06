Der peruanische Schriftsteller Carlos Rengifo. Spanien brennt wie nie zuvor in den letzten zehn Jahren. Brasilien und Gold im Amazonasgebiet

Spanien brennt wie nie zuvor in den letzten zehn Jahren. Wir berichten. Wir reisen zum Werk des peruanischen Schriftstellers Carlos Rengifo, denn an diesem Freitag, 16. Juni, wird seine Literatur an der VHS in Karlsruhe analysiert und gelesen. Wir landen in Brasilien, wo der Goldabbau in einigen Amazonasgebieten zwar verboten ist, aber immer noch betrieben wird. Das Wort des Tages lautet: Waldbrand.