Der letzte Gletscher von Venezuela und Daniel Alomia Robles, der Autor von "El Condor Pasa"

in dieser Ausgabe sprechen wir über den letzten Gletscher in Venezuela. Wir reisen nach Chiloé und zu den indigenen Völkern Mexikos. Wir lesen das Gedicht über den Schnee von Lope de Vega, denn Schnee ist unser Wort des Tages. Wir werden den peruanischen Komponisten Daniel Alomía Robles, Autor von Condor Pasa, der vor 150 Jahren geboren wurde, und den spanischen Schriftsteller Camilo Jose Cela, der am 17. Januar 2002 starb, würdigen.