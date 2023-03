Der kolumbianische Schriftsteller Gabriel García Márquez. Mexiko verstaatlicht Lithium. Ecuador und Spanien

In dieser Ausgabe reisen wir nach Ecuador und hören einen Bericht von unseren Freunden von Radio Semilla. Außerdem würdigen wir den kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez, der am 6. März 1927 geboren wurde. Wir reisen nach Mexiko, wo der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador in Sonora ein Dekret zur Verstaatlichung von Lithium unterzeichnet hat, das für die Herstellung von Batterien für Elektroautos verwendet wird. Das Wort des Tages lautet "reclamar".