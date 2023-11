Der Dichter Luis Cernuda und Pedro Chung. Argentinien und Kolumbien. Plastik in Flüssen: Der Plastikmüll, der in die Flüsse gelangt, kann Krankheitserreger und Antibiotikaresistenzgene enthalten

In dieser Ausgabe reisen wir nach Argentinien, um uns mit dem Problem der Inflation zu befassen. Wir besuchen auch Kolumbien. Wir werden den Dichter Pedro Chung Bartra lesen, der gerade sein Buch "Libreta de vuelo" vorgestellt hat. Am 5. November, dem 60. Todestag des Dichters Luis Cernuda, werden wir uns daran erinnern. Kunststoffe in Flüssen: ein Nährboden für Krankheitserreger. Wir berichten. Das Wort des Tages: Flugbuch.