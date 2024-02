Der Dichter Heinz Kahlau. Ecuador und Argentinien. Die Ozeane haben im Jahr 2023 Temperaturrekorde gebrochen

In dieser neuen Ausgabe des Programms erinnern wir an den deutschen Dichter Heinz Kahlau, dessen Gedicht "Meine Hoffnung" wir ins Spanische übersetzt haben. Kahlau wurde am 6. Februar 1931 geboren. Wir werden nach Ecuador und Argentinien reisen. 2023 brechen die Ozeane den Temperaturrekord. Wir berichten. Das Wort des Tages: Lesen.