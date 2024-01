Der Dichter Georg Trakl. Ecuador und Chile. Die "Formel" für ein 100-jähriges Leben

Das Jahr 2024 gilt weltweit als das Jahr der Wahlen, denn in mehr als 60 Ländern wird gewählt. In Lateinamerika wird zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, in El Salvador, Panama, Mexiko und Uruguay gewählt. Wir werden darüber berichten. Wir reisen nach Ecuador und Chile. Wir erinnern an den Dichter Georg Trakl, dessen Gedicht wir ins Spanische übersetzt haben. Das Wort des Tages: Wahlen.