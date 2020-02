Der Dichter César Vallejo. Antonio Vivaldi. Spanien und Bolivien.

Reduzierung des Rohstoffverbrauchs, um die Regenerationszeit der Erde zu respektieren. Infrastruktur und Produkte vor dem Kauf neuer Produkte wiederverwenden. Diese und andere Gebote sind wichtig für einen Umweltschützer. Bei Haltestelle Iberoamerika spielt die Ökologie eine wichtige Rolle. Wie ist die Situation in Lateinamerika?. Außerdem werden wir in unserer Sonntagsausgabe Antonio Vivaldi, der am 4. März 1678 in Venedig geboren wurde, ehren. Ebenso wird der peruanische Dichter César Vallejo, der am 16. März 1892 geboren wurde, Teil unserer literarischen Ehrung sein. Wir werden nach Bolivien und Spanien reisen. Das Wort des Tages ist das Wort Symphonie.