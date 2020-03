In dieser neuen Ausgabe der Haltestelle Iberoamerika werden wir uns mit dem Thema Coronavirus in Lateinamerika befassen. Wir reisen nach Mexiko und Costa Rica. Wir werden des mexikanischen Schriftstellers Mariano Azuela gedenken, der am 1. März 1952 starb. Das Wort des Tages lautet: Virus.