Der argentinische Schriftsteller Mariano Melia. Guatemala und Ecuador. Analysen in Spanien weisen 123 Pestizide in Lebensmitteln nach

In dieser Ausgabe reisen wir nach Guatemala und Spanien. Wir werden den argentinischen Schriftsteller Mariano Melia, Autor des Buches "Cazadora", interviewen. Am 20. August findet in Ecuador parallel zu den vorgezogenen Neuwahlen eine Volksabstimmung über die Ölförderung im Yusuní-Nationalpark statt. Wir berichten. Analyse in Spanien weist 123 Pestizide in Lebensmitteln nach. Wort des Tages: Ferien.