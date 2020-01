Der 140. Jahrestag der Geburt des spanischen Intellektuellen und Politikers Manuel Azaña. Spanien. Chile und Peru.

Am 10. Januar 1880 wurde Manuel Azaña geboren. Jose Carlos Contreras Azaña wird, wie in einer kurzen Würdigung, die illustre Figur dieses Intellektuellen, Politikers, Schriftstellers und spanischen Präsidenten und seine aktuelle Bedeutung für Spanien und das spanische Volk ansprechen. Wir werden auch nach Südamerika reisen, um herauszufinden, warum die Proteste in Chile weitergehen, wie die aktuelle Situation in Bolivien aussieht und wie die politische Zukunft Perus vor den Neuwahlen zum Parlament aussieht.

Wir werden in Mexiko sein und wie immer werden wir nicht müde, auf die dringende Notwendigkeit des Umweltschutzes zu verweisen. In diesem Sinne werden wir uns weiterhin gegen die falschen Informationen der Klimaverweigerer wehren. Das Wort des Tages ist "España".