Costa Rica, Kolumbien. Gustavo Adolfo Bécquer und die Legenden aus Amazonien

In dieser Ausgabe reisen wir in die Welt der Reime des spanischen Dichters Gustavo Adolfo Bécquer, der am 17. Februar 1836 in Sevilla geboren wurde. Wir besuchen Kolumbien und Costa Rica. Außerdem hören wir eine Legende des Amazonasgebietes. Welche Auswirkungen auf die Umwelt hat der Bergbau auf das Wasser? Wir werden berichten. Das Wort des Tages ist: rima.