Costa Rica. Der spanische Dichter Gustavo Adolfo Bécquer. 38 % der Amazonaswälder sind degradiert

In dieser Ausgabe landen wir in Costa Rica. Wir reisen auch nach Peru, um weiter über die Geschehnisse in diesem südamerikanischen Land zu berichten. Wir werden dem spanischen Dichter Gustavo Adolfo Bécquer, der am 17. Februar 1836 geboren wurde, eine kurze Hommage widmen. 38 % der Wälder in Amazonien sind degradiert, wir berichten. Das Wort des Tages: Wahlen.