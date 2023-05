In dieser Ausgabe erinnern wir an den spanischen Schriftsteller Juan Ramón Jiménez, der am 29. Mai 1958 starb. Wir reisen nach Chile, Peru und Mexiko. Kommt das Klimaphänomen El Niño? Wie wird es sich auf uns auswirken? Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: referéndum.