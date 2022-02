Chile, Kolumbien, Bolivien und Ruben Dario aus Nicaragua

Am 11. März 2022 wird Gabriel Boric das Amt des chilenischen Präsidenten für die nächsten 4 Jahre antreten. Am 29. Mai 2022 finden die kolumbianischen Präsidentschaftswahlen statt. Wer wird der Präsident von Kolumbien für den Zeitraum 2022 - 2026? In dieser Ausgabe erinnern wir an den nicaraguanischen Dichter Ruben Darío, der am 6. Februar 1916 starb. Wir landen auch in Bolivien. Nur ein gesellschaftlicher Wandel kann die Klimakrise aufhalten. Wir berichten. Das Wort des Tages: Hoffnung.