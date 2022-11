Chango Funes aus Argentinien. Honduras und Uruguay. José Saramago und der junge Dichter Carlos Mateo Dávila Ruesta

In dieser Ausgabe reisen wir nach Uruguay und Honduras. An diesem Sonntag beginnt das Fußballfest und Chango Funes aus Argentinien wird uns mit seiner Musik und Kunst erfreuen. Wir besuchen auch die Gedichte von José Saramago, der am 16. November 1922 geboren wurde. Und wir werden ein Gedicht des jungen Dichters Carlos Mateo Dávila Ruesta lesen. Brasilien holzt weiterhin den Regenwald für Soja ab. Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: Fußball.