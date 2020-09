Chabuca Granda, Mario Benedetti, Mexiko, Chile und Spanien

Wissen Sie, wieviel Prozent des weltweiten Wildtierbestandes seit 1970 verschwunden sind? Wir werden es Ihnen sagen. In dieser Ausgabe werden wir nach Peru reisen, um der Musik von Chabuca Granda zu gedenken, deren 100. Geburtstag gefeiert wird. Wir werden in Mexiko und Chile sein. Darüber hinaus werden wir der Literatur des uruguayischen Dichters und Schriftstellers Mario Bendetti, der am 14. September 1920 geboren wurde, eine herzliche und kurze Würdigung zukommen lassen. Das Wort des Tages lautet: flor de la canela.