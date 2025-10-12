Buch, Radio und Literatur. Bmc edicions und Fedelatina aus Barcelona in Frankfurt 

In welcher Beziehung steht das Radio zur Literatur? Wie viele Literaturprogramme gibt es im Radio? Dies sind einige der Fragen, die wir zu beantworten versuchen, da diese Woche die größte Buchmesse der Welt beginnt: die Frankfurter Buchmesse. In Frankfurt werden die Verlage BMC Edicions und Fedelatina aus Barcelona vertreten sein.