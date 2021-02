Brasilien, Panama und der spanische Dichter Emilio Prados

Coronavirus in Lateinamerika: Der letzte männliche Angehörige des indigenen Juma-Volkes im brasilianischen Amazonasgebiet starb, nachdem er an Covid-19 erkrankt war. Wir reisen nach Argentinien, Panama und erinnern uns an den Dichter Emilio Prados, der am 4. März 1899 geboren wurde. Nur 14% der Flüsse der Welt sind noch nicht durch den Menschen geschädigt worden. Wir werden berichten. Das Wort des Tages: desconfinamiento.