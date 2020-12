Bolivien, Venezuela. Korruption und der mexikanische Dichter Salvador Díaz Mirón

wir reisen nach Bolivien und Venezuela, wo mitten in einer akuten Wirtschaftskrise Parlamentswahlen stattfinden. Der 9. Dezember ist der Internationale Tag der Korruptionsbekämpfung. Wissen Sie, wie viel Schaden diese Geißel der Gesellschaft zufügt? Wir reisen in die Welt der Legenden, und wir werden des mexikanischen Dichters Salvador Díaz Mirón gedenken, der am 14. Dezember 1853 starb. Malaria und Klimawandel werden auch unser Thema sein. Das Wort des Tages ist: Korruption.