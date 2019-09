In dieser neuen Ausgabe werden wir nach Uruguay reisen, um mehr über die Entwicklung des ökologischen Landbaus ohne Pestizide zu erfahren. Wir werden an den chilenischen Dichter Pablo Neruda erinnern, der am 23. September 1973 starb. Außerdem besuchen wir einen Radiosender in Mexiko und werden über Fridays For Future sprechen.