Argentinien und Honduras. Washington Irving. Der Chaco hat in den letzten 15 Jahren mehr als 4 Millionen Hektar Wald verloren

Der Argentinier Chango Funes wird uns auch während der Weltmeisterschaft in der Haltestelle Iberoamerika mit seinem musikalischen Charme erfreuen. Wir reisen nach Honduras. Wir werden dem Schriftsteller Washington Irving, dem Autor von "Los cuentos de la Alhambra", der am 28. November 1859 verstarb, eine kurze Hommage widmen. Der Chaco hat in den letzten 15 Jahren mehr als 4 Millionen Hektar Wald verloren. Wir berichten. Das Wort des Tages ist: clasificación.