Argentinien. Der Dichter Pedro Salinas und Gonzalo Pérez aus Mexiko. Warum zerstört das Fleischessen den Planeten?

Milei und die Zukunft Argentiniens. Wir erinnern uns an den spanischen Dichter Pedro Salinas Serrano, der am 27. November 1891 in Madrid geboren wurde. Wir werden in die Welt der Comics als Teil des kollektiven Gedächtnisses Lateinamerikas in Zeiten der Diktaturen reisen. Zum Thema Comics werden wir über das Buch "La Traición" des Mexikaners Gonzalo Perez sprechen. Warum Fleischessen den Planeten zerstört. Wir werden berichten. Das Wort des Tages ist: Fleisch.