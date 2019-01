Arbeitslosigkeit in Lateinamerika, Lithium in Bolivien. Peru, Mexiko und Juan Goytisolo am Sonntag 6. Januar in Haltestelle Iberoamerika

Knapp 25 Millonen Arbeitslose hat Lateinamerika nach Angabe der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Bolivien besitzt Zinn, Blei, Erdgas, Silber, Zink, Eisenerz und jetzt Lithium. Das sind unsere Themen in unserer ersten Sendung des Jahres 2019. Weitere Themen sind Mexiko und Peru, so wie der spanische Autor Juan Goytisolo, der am 5. Januar 1931 geboren wurde.