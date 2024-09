Anthologie Laura Mundin „Lazos por la paz“. Klimawandel, die Tage auf der Erde werden länger und länger

Wir lesen die Gedichte von Georgina Raquel Bortolotto, Melisa Belén Ferraris, Valentina Florencia Correa und Vanesa Ramírez, deren Texte in der in Argentinien erschienenen Anthologie „Lazos por la paz“ veröffentlicht wurden. Wir berichten über Konzerte von Lateinamerikanern in Deutschland. „El Canto de la tripulación“ wird wieder auf unserem Programm stehen. Aufgrund des Klimawandels werden die Tage auf der Erde immer länger. Das Wort des Tages: Frieden.