Amazonien, Spanien. Kolumbien und der venezolanische Schriftsteller Arturo Uslar Pietri

Der brasilianische Amazonas hat in den letzten zehn Jahren fast 20 % mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben, als er absorbiert hat. In Spanien beschleunigt sich die Erwärmung: Die Durchschnittstemperatur ist in nur 60 Jahren um 1,3 Grad Celsius gestiegen. In dieser Ausgabe erinnern wir an den venezolanischen Schriftsteller Arturo Uslar Pietri, der am 16. Mai 1906 geboren wurde. Wir reisen nach Kolumbien, wo seit Beginn des Landesstreiks am 28. April Gewalttaten mit Sorge beobachtet werden, die bereits mehr als 40 Menschen das Leben gekostet haben. Das Wort des Tages ist: calentamiento climático.