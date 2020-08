wir reisen nach Chile und in die Welt der Legenden des Amazonas. Wir werden an den mexikanischen Dichter Juan José Tablada erinnern, der am 2. August 1945 starb. Wir hören die Musik der Gruppe "Quitrú, familia en canto y raíces". Und wie immer werden wir den Respekt für unsere Umwelt weiter verbreiten. Das Wort des Tages ist: vacaciones.