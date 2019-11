500 Jahre Havanna. Bolivien, Chile, Spanien und Mexiko

In dieser neuen Ausgabe der Haltestelle Iberoamerika werden wir nach Bolivien, Chile und Spanien reisen. Zunächst nach Bolivien, wo die Proteste, die bis zum Abschluss dieser Ausgabe das Leben von fünf Menschen gekostet haben, nach dem Rücktritt von Evo Morales weitergehen. Was passiert in Chile? Das ist die Frage, die uns immer noch beschäftigt. Und wir werden in Spanien sein, wo die Verhandlungen, Pakte und Strategien zur Regierungsbildung begonnen haben. Wir würdigen den katalanischen Dichter Joan Margarit, der mit dem Cervantes-Preis 2019 ausgezeichnet wurde, und wir werden an den 500. Jahrestag der Gründung der Stadt Havanna erinnern. Wir hören wie immer Rhythmen aus Lateinamerika und Spanien, darunter Musik der Gruppe "Quitrú". Warum steigt der Meeresspiegel? diese und andere Themen werden in unserer Sequenz der Ökologie behandelt. Das Wort des Tages lautet: golpe de estado.