30 Jahre Mauerfall, Lula da Silva frei in Brasilien, weitere Proteste in Chile und Wahlen in Spanien

In Brasilien wurde Lula da Silva freigelassen, in Chile gehen die Proteste auf der Straße weiter und in Spanien wird es am kommenden Sonntag wieder Wahlen geben, diese und andere werden die Themen dieser Sonntagsausgabe der Haltestelle Iberoamerika sein. Außerdem lesen wir auf spanisch und deutsch "El sueño del piclaflor" des bolivianischen Autors Manuel Vargas. Wie immer werden wir in unserer Sequenz der Ökologie über den Schutz der Umwelt sprechen. Das Wort des Tages ist "Picaflor".