250 Jahre Beethoven und Lateinamerika. Peru, Argentinien und Kolumbien.

Am 16. Dezember ist die Eröffnung des Beethovenjahres. Der 250 Geburtstag des Genies und Komponisten Ludwig van Beethoven wird im Jahr 2020 gefeiert. Wir werden nach Peru und Kolumbien reisen. Argentinien hat einen neues Präsident, was soll er dringend in seinem Amt erledigen?. Der spanische Dichter Rafael Alberti wurde am 16. Dezember 1902 geboren, wir lernen seine Poesie kennen. Wie gewöhnt werden wir uns mit dem Schutz der Pachamama befassen. Das Wort des Tages lautet: sinfonía.