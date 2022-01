200. Jahrestag der Geburt von Heinrich Schliemann. Chile und Argentinien.

In unserer ersten Ausgabe des Jahres 2022 lesen wir anlässlich des 200. Geburtstages des Entdeckers von Troja und Mykene, Heinrich Schliemann, die ersten Verse der Ilias von Homer auf Spanisch. Wir werden in Chile sein, um zu sehen, was vom nächsten Präsidenten Gabriel Boric erwartet wird. Wir reisen nach Argentinien. Die Gletscher im Himalaya schmelzen mit einer "außergewöhnlichen" Geschwindigkeit. Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: Troja.