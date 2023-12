148 Jahre der Geburt von Rainer Maria Rilke. Das Jahr 2023 wird als das wärmste Jahr der letzten 125.000 Jahre abschließen

Am 4. Dezember jährt sich der Geburtstag des Dichters Rainer Maria Rilke zum 148. Mal, und wir erinnern in dieser Ausgabe an ihn. Rilke gilt als einer der besten Dichter in deutscher Sprache. Wir werden nach Kolumbien und Oaxaca, Mexiko, reisen. Das Jahr 2023 wird als das heißeste Jahr der letzten 125.000 Jahre abschließen. Wir berichten. Wort des Tages: heiß.