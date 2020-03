08. März Internationaler Frauentag in Lateinamerika und Spanien: gegen Gewalt und für die Gleichberechtigung.

Haltestelle Iberoamerika mit dem Internationalen Frauentag. Feministische Gruppen haben am 08. März zu einem Marsch in der Innenstadt von Mexiko-Stadt aufgerufen, um gegen die steigende Flut von Femiziden, geschlechtsspezifischer Gewalt und sexueller Belästigung zu protestieren. Auch Frauen in Peru, Chile und Argentinien werden auf die Straße gehen, ebenso Frauen aus Barcelona, Madrid, Sevilla und Valencia. Unser Programm wird mit Radiosendern in Deutschland in Verbindung stehen, um die Frauen zu ehren. Die Frauen kämpfen für Gleichberechtigung und gegen Gewalt.