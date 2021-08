Querfunk-Einführungsworkshop am 4. und 5. September 2021

Ein zweitägiger Einblick in die Möglichkeiten des Radiomachens: Am ersten Tag werden die Themen sein: „Was ist Freies Radio?“, Einführung in die Studiotechnik, Moderationen, Interviewtechnik, Schreiben für das Sprechen, der gebaute Beitrag. Am zweiten Tag geht es um Möglichkeiten der Audiobearbeitung am Computer.

Anmeldung unter: workshop(at)querfunk.de