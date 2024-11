Einführungsworkshop (Modul 2) am 30. November 2024

Der Querfunk-Einführungsworkshop besteht aus drei Modulen. In zweiten Modul geht es jetzt um die technischen Aspekte einer Radiosendung: Entdecke die Magie hinter den Kulissen! In diesem Modul des Einführungsworkshops erfährst du alles über das Live-Senden aus den Querfunk-Studios und über die Kunst des Vorproduzierens. Lerne die Kniffe und die Tricks, vermeide typische Stolpersteine und werde zum Profi in der Technik.

Das Modul 1 ist keine Voraussetzung dafür, jetzt das zweite Modul zu besuchen. Aber ein wenig bietet es sich an.

Anmeldung unter: workshop(at)querfunk.de