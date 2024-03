Einführungsworkshop (Modul 1) am 27. April 2024

Der Querfunk-Einführungsworkshop besteht aus drei Modulen. Das erste Modul richtet sich allgemein an alle am Radio und am Radomachen Interessierte – und an die, die eine eigene Sendung bei Querfunk machen wollen: Was ist Freies Radio – wo kommt es her und was will es? Was ist das Besondere an Querfunk-Radiosendungen hinsichtlich Inhalt und Form? Wie ist das selbstverwaltete Projekt Querfunk aufgebaut? Welche Mitmach-möglichkeiten habe ich bei Querfunk? Und wie ist das Prozedere der Bewerbung um einen Sendeplatz? Du musst Modul 1 nicht zuerst besucht haben, um andere zu besuchen. Aber ein wenig bietet es sich an.

Anmeldung unter: workshop(at)querfunk.de