Einführungsworkshop (Modul 1) am 14. Dezember 2024

Der Querfunk-Einführungsworkshop besteht aus drei Modulen. Das erste Modul richtet sich allgemein an alle am Radio und am Radomachen Interessierte – und an die, die eine eigene Sendung bei Querfunk machen wollen: Was ist Freies Radio – wo kommt es her und was will es? Was ist das Besondere an Querfunk-Radiosendungen hinsichtlich Inhalt und Form? Wie ist das selbstverwaltete Projekt Querfunk aufgebaut? Welche Mitmachmöglichkeiten habe ich bei Querfunk? Und wie ist das Prozedere der Bewerbung um einen Sendeplatz? Du musst Modul 1 nicht zuerst besucht haben, um andere zu besuchen. Aber ein wenig bietet es sich an.

Anmeldung unter: workshop(at)querfunk.de