Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (7.+ 8. Februar 2026)
Samstag 07.02. von 10 bis 17 Uhr ... Die vorproduzierte Radiosendung + Das Querfunkselbstverständnis
Sonntag 08.02. von 10 bis 17 Uhr ... Die Livesendung. + Moderationstechniken
Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23
Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de
Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.
Nähere Infos zum Ablauf (und den Pausen) erfahrt ihr bei Anmeldung.