Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (25.+ 26. April 2026)

Samstag 25.04. von 10 bis 17 Uhr ... Das Querfunkselbstverständnis + Die vorproduzierte Radiosendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Sonntag 26.04 von 10 bis 17 Uhr ... Moderationstechniken + Die Livesendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23

Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de

Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.

Nähere Infos zum Ablauf erfahrt ihr bei Anmeldung.