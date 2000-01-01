- Startseite
Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (25.+ 26. April 2026)
Samstag 25.04. von 10 bis 17 Uhr ... Das Querfunkselbstverständnis + Die vorproduzierte Radiosendung + Eine Stunde Pause dazwischen
Sonntag 26.04 von 10 bis 17 Uhr ... Moderationstechniken + Die Livesendung + Eine Stunde Pause dazwischen
Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23
Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de
Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.
Nähere Infos zum Ablauf erfahrt ihr bei Anmeldung.