Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (25.+ 26. April 2026)

Termin
Samstag, 25. April 2026 - 10:00 bis 17:00
Sonntag, 26. April 2026 - 10:00 bis 17:00

Samstag 25.04. von 10 bis 17 Uhr ...  Das Querfunkselbstverständnis + Die vorproduzierte Radiosendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Sonntag  26.04 von 10 bis 17 Uhr ... Moderationstechniken + Die Livesendung + Eine Stunde Pause dazwischen

Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23

Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de

Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.

Nähere Infos zum Ablauf erfahrt ihr bei Anmeldung.

 
Tags
Einführungsworkshop