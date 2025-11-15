Alle 4 Module des Einführungsworkshops an 2 Tagen (15.+ 16. November 2025)

Samstag 15.11. von 10 bis 17 Uhr ... Die vorproduzierte Radiosendung + Die Livesendung

Sonntag 16.11. von 10 bis 17 Uhr ... Das Querfunkselbstverständnis + Moderationstechniken

Ort: Querfunk-Büro im Gewerbehof, Steinstraße 23

Anmeldung unter workshop(at)querfunk.de

Wer alle vier Bausteine besucht hat, kann sich auf einen festen Sendeplatz bewerben.

Nähere Infos zum Ablauf (und den Pausen) erfahrt ihr bei Anmeldung.