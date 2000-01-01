THRILLED! ON AIR | Live-Mitschnitt C2 OST

Aufgenommen bei der Veranstaltung „Nacht der Kollektive“ im C2 OST in Karlsruhe, bei der verschiedene regionale Musik- und Kulturkollektive zusammenkommen.

Für die Radiosendung entstand am 05.09.2026 ein zweistündiger Livemitschnitt mit Udo

C2 Ost

Der Club für elektronische Musik in der Essenweinstraße 9 ist seit März 2025 wieder geöffnet. Das frühere Culteum wurde neu belebt und versteht sich heute als subkultureller Raum für elektronische Musik

Ein besonderes Highlight ist die beeindruckende Musikanlage: Zum Einsatz im Club kommt ein hochwertiges Soundsystem aus Funktion-One, KV2 Audio und Powersoft, das von Laurin Joel Schafhausen (Auftrag Sound!) präzise eingemessen und abgestimmt wurde.

Walkthrough durch den C2 Ost Club, vier Bereiche mit Technik vom Feinsten - Auftrag Sound! - > zum Video

Udo

Seit 2014 ist Udo Mitglied bei THRILLED! und engagiert sich seit 2015 aktiv beim Radiosender Querfunk Karlsruhe. Gemeinsam mit Stefan Czech gestaltet er dort nicht nur die gleichnamige Radiosendung, sondern organisiert auch die dazugehörige Partyreihe im Club Erdbeermund in Karlsruhe.

Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe. Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.Die dazugehörigen Videos erscheinen regelmäßig auf dem YouTube-Kanal

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