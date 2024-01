Taiwan Heute 2024

​

Taiwan Monitor - Taiwan hat gewählt - Foto: CNA



Musik aus Taiwan - Ich wünsch dir Glück

Wir beginnen das Jahr 2024 mit Liedern über das Glück - Foto: CNA

Schlagzeilen der Woche - Unterstützer der DPP am Wahlabend! - Foto: CNA

21. Januar 2024 - Taiwan Heute bei Querfunk

01 Jingle _ Taiwan Heute 0:27 – 2019

02 Taiwan Heute - Zeitlos 0:9 – 2019

03 2Young - Sunday 4:15 – 1995

Taiwan hat gewählt - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 15. Januar 2024 – 12:15

Taiwan hat gewählt

Am Samstag wurde in Taiwan die Präsidentschaftswahl und die Parlamentswahl abgehalten. Wir berichten heute in Taiwan Monitor über den Ausgang der Wahl und Reaktionen und Aussagen des Gewinners der Präsidentschaftswahl, der Verlierer und über die Sitzverteilung im neuen Parlament.

Mehr Informationen über die Wahlen

Mehr Informationen über die Wahlen 2024: https://election2024.rti.org.tw/de

Ich wünsch dir Glück - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendel – 4.1.2024 – 24:10 Minuten

Ich wünsch dir Glück

Wir beginnen das Jahr 2024 mit Liedern über das Glück - Angefangen von "Ich wünsch Dir Glück" von Feng Feifei bis "Occupy Happyness" von Jess Lee.

Rückblick auf die Wahlen 2024 - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 16. Januar 2024– Chiu Bihui I-long Huang – 16:21

Rückblick auf die Wahlen 2024

Am vergangenen Samstag, den 13. Januar, haben Taiwans Bürger und Bürgerinnen die neue Regierung und das neue Parlament gewählt.

Mit Lai Ching-te stellt die bisher regierenden DPP erneut den Präsidenten und damit auch das Kabinett (Executive Yuan/行政院), doch im Parlament (Legislative Yuan/立法院) verlor die DPP ihre Mehrheit. Allerdings gelang es auch der KMT nicht, die absolute Mehrheit im Parlement zu gewinnen.

Chiu Bi Hui und Ilon Huang gehen heute in Schlagzeilen der Woche auf die Ergebnisse der Wahl ein und darauf, was die Zusammensetzung des Parlements für die Arbeit des Präsidenten bedeuten könnte.