Wünsch Dir was - Wundertüte 2025

Wir waren wieder mit unserer Musikwunschliste unterwegs, diesmal bei der Lametta-Nachfolgeveranstaltung "Wundertüte" im Tollhaus.

Ihr konntet Euch einen Titel wünschen und diesen dann anmoderieren. Sehr viele Wünsche sind an dem Wochenende zusammengekommen, daher  müssen wir sie auf zwei Sendungen verteilen. Nachzuhören wie immer für 7 Tage nach der Ausstrahlung in unserer Mediathek.

Sendetermine:

     Samstag, 27.12.2025 von 17-19 Uhr

     Montag, 29.12.2025 von 14-16 Uhr

 

Samstag, 27. Dezember 2025 - 17:00 bis 19:00
Montag, 29. Dezember 2025 - 14:00 bis 16:00
Sonderprogramm
Musikwünsche
Wundertüte
Lametta