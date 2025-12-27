Wünsch Dir was - Wundertüte 2025

Querfunk "Wünsch Dir was"

Wir waren wieder mit unserer Musikwunschliste unterwegs, diesmal bei der Lametta-Nachfolgeveranstaltung "Wundertüte" im Tollhaus.

Ihr konntet Euch einen Titel wünschen und diesen dann anmoderieren. Sehr viele Wünsche sind an dem Wochenende zusammengekommen, daher müssen wir sie auf zwei Sendungen verteilen. Nachzuhören wie immer für 7 Tage nach der Ausstrahlung in unserer Mediathek.

Sendetermine:

Samstag, 27.12.2025 von 17-19 Uhr

Montag, 29.12.2025 von 14-16 Uhr