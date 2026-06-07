Strafraum Spezial - Alles zur Fussball-WM 2026

Hurra! Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni!

Grund genug für die gut gelaunte Strafraum-Redaktion, das Thema aus fußballerischer, aber auch popkultureller Perspektive zu beleuchten!

Die Experten P.nut, El Mascarpone und Leif Erikson werden LIVE ON AIR ihre Analysen zum besten geben, hervorragende Musikstücke aus allen Ecken des Globus präsentieren und die geneigten Zuhörer*innen mit Fachwissen und Augenzwinkern auf das bevorstehende Turnier einstimmen.

Tune in zu einer nie dagewesen 4-Stunden-Livesendung!