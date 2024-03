Zum Verzweifeln schön

Sperling haben es mit „Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie“ wieder geschafft, zum Anfang eines Jahres ein Album zu veröffentlichen, das für Schrägfunk DIE Platte des Jahres werden könnte. Mit ihrem ersten Album „Zweifel“ ist ihnen das im Jahr 2021 schon einmal gelungen.

Sperling verstehen es unserer Meinung nach wie zurzeit keine andere (deutsche) Band, ihre Zweifel in Kunst zu verwandeln! (Ver)Zweifeln über das Leben, Beziehungen und sich selbst ist sicherlich ein Grundbaustein von Kunst im Allgemeinen. Das neue Album von Sperling streicht jedoch noch mehr als das alte heraus, dass man nicht über jeden Zweifel erhaben sein muss, um etwas daraus zu machen.

Wir würden gerne von „Jammern auf höchstem Niveau“ sprechen, wäre das nicht so negativ konnotiert. Wir meinen damit, die gehobene Kunst, sich über Fehler und Probleme auszulassen, ohne dass das auch nur in winzigster Art und Weise nervig und/oder selbstmitleidig rüberkommen könnte.

In der perfekt arrangierten Musik sorgen Wechsel zwischen sanften und harten Passagen dafür, dass es nicht zu gemütlich aber auch nie unangenehm wird. Sänger Jojo formuliert poetisch ohne in irgendeiner Form Kitsch zu produzieren. Er rappt, singt und schreit, dass man sich von Worten und Gesangslinien davongetragen, durchgeschüttelt und im gleichen Moment umschmeichelt fühlt.

„Halte noch aus, ich bin immer noch hier / Und warte nur darauf, dich zu verlieren / Und ich halt mich an dir fest solang ich kann / Denn wir halten mich gerade so zusammen.“ – Verlieren

Alles in allem fühlen wir uns von dieser Musik umarmt. Und dass, obwohl sie eben nicht oder nur sehr, sehr selten leicht ist.

Klingt übertrieben!? Ja, sorry, klingt übertrieben und ist vielleicht einfach nicht in Worten zu beschreiben. Daher: „Menschen wir mir verzeiht man die Welt oder hasst sie“ selbst anhören und ganz unbedingt ein Konzert von Sperling besuchen.*

Einen Vorgeschmack bekommt ihr in dieser Sendung. Das Interview mit Sänger und Bassist Jojo gibt einen Eindruck von den wunderbaren Persönlichkeiten, die hinter dieser Musik stecken. Dazu gibt’s jede Menge Songs von Sperling und unser Gestammel darüber, was die zum Verzweifeln schöne Musik mit uns macht.

* Im Herbst 2024 gehen Sperling auf Headliner Tour und kommen dabei am 25.10.2024 auch beim Schrägfest in Karlsruhe vorbei!