01 Nirvana Aneurysm Incesticide Geffen Records / Sub Pop 1992

02 Smashing Pumpkins Disarm Siamese Dream Hut Recordings, Virgin 1993

03 New Model Army Notice me Vengeance - The Whole Story 1980-84 Attack Attack (Alive) 1984

04 The Afghan Whigs Gentlemen Gentlemen Elektra / Sub Pop 1993

05 Ian Miles Truest Blue Degradation, Death, Decay Big Scary Monsters 2021

06 Placebo (feat. David Bowie) Without you i'm nothing -- -- --

07 Nothing but Thieves Amsterdam Broken Machine RCA / Sony Music 2017

08 Foo Fighters Everlong The Colour and the Shape Roswell Records / Capitol Records 1997

09 Weezer Say it ain't so Weezer (Blue Album) Geffen Records 1994

10 Giant Rooks All we are Rookery Irrsinn / Vertigo 2020

11 Blur Song2 Blur Food / Parlophone 1997