Zander the Bridge

Micha sagt: „Wir treffen Max Gerlinger in Mannheim und machen ein Interview!“ „Hä, wieso Max? Der heißt doch Paul, der Gerli.“, weiß es Tina selbstverständlich besser.

Ja, und so war's dann auch: Endlich wieder ein Interview von Angesicht zu Angesicht, in ECHT, nicht per Videoschalte, sondern in ECHT, leibhaftig!

In Mannheim, unter der Brücke am Neckar, in dem es offenbar Zander gibt und auf dem Ruderer:innen und Containerschiffe unterwegs sind. Da geht er gerne spazieren, der Paul.

Schön war's! Ein nettes Gespräch mit einem - obwohl gut allein - sehr aufgeschlossenen und humorvollen Menschen, der Interessantes vom Musikerdasein und vom Dasein an sich zu erzählen hat. Weder schrägfunkige Eigenarten, aus dem Nichts in den Neckar fallende Tennisbälle, noch irgendein Hype bringen ihn aus der Ruhe und von seinem Weg ab.

Durch seine Lieder erzählt er uns ebenfalls allerhand und das auf überaus hörenswerte und eigene Weise, wie wir finden. Einen Vorgeschmack auf seine Anfang Juni 2021 erscheinende erste EP könnt ihr in dieser Sendung bekommen.

Gespannt sein dürft ihr außerdem auf Songs von Foreith, Finding Harbours, Superbloom und Sir Simon.

Also, schaltet ein, bewegt euch und lasst euch bewegen!