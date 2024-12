Wir ziehen besser, als wir auswählen

2024 – wieder ein Jahr mit unzähligen Neuerscheinungen. Und nun der Plan, zum Ende des Jahres eine Best-of-Sendung zu machen. Aber das sind ja gefühlt hunderte Lieblingssongs und nur eine Stunde Sendezeit! Wie können wir da festlegen, welche Lieder laufen sollen?!

Der rettende Einfall: Das Glück entscheiden lassen!

Also all unsere Best-of-Songs aus den Neuveröffentlichungen 2024 aufschreiben, als Lose in eine Dose werfen und abwechselnd ziehen.

Was uns mit den einzelnen Künstler:innen oder Songs verbindet, können wir locker flockig dazu erzählen. Heraus kommt die vielleicht müheloseste Sendung, seit es Schrägfunk gibt!